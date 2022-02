Nestlé : Création d'un institut des sciences agricoles

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce la création de l'Institut Nestlé des sciences agricoles, afin de 'traduire les nouvelles sciences agricoles en applications concrètes et d'identifier les technologies agricoles les plus prometteuses'.



En étroite collaboration avec des partenaires internes et externes, il évaluera et combinera des solutions scientifiques pour améliorer les qualités nutritionnelles et sensorielles et l'impact environnemental des matières premières agricoles.



L'institut sera basé dans des installations ultramodernes à Lausanne, en Suisse. Il comprendra aussi l'unité de sciences végétales du groupe en France, ainsi que des fermes de recherche en Équateur, en Côte d'Ivoire, en Thaïlande et en Suisse.



