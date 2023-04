Nestlé : Coentreprise pour les pizzas surgelées en Europe

(CercleFinance.com) - Nestlé fait part de la création, avec la société de capital-investissement PAI Partners, d'une joint-venture pour son activité de pizzas surgelées en Europe, actuellement distribuées sous les marques Wagner, Buitoni et Garden Gourmet.



Le groupe suisse conservera une participation sans contrôle avec des droits de vote égaux à ceux de PAI Partners. Soumise aux consultations des employés et aux autorisations réglementaires, la transaction devrait être finalisée au second semestre 2023.



L'activité pizza de Nestlé s'étend sur plusieurs pays à travers l'Europe, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 400 millions de francs suisses. Basée en Allemagne, l'entreprise exploitera deux usines à Nonnweiler, en Allemagne, et à Bénévent, en Italie.



