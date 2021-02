Nestlé : Cession de marques d'eau en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce un accord pour la vente de ses marques régionales d'eau de source, son activité d'eau purifiée et son service de livraison de boissons aux Etats-Unis et au Canada à One Rock Capital Partners, associé à Metropoulos & Co, pour 4,3 milliards de dollars.



Les marques internationales haut de gamme du géant agroalimentaire helvétique, incluant Perrier, S.Pellegrino et Acqua Panna, ne font pas partie de cette transaction, qui devrait être conclue une fois les conditions de clôture usuelles remplies.



Le périmètre ainsi cédé a réalisé un chiffre d'affaires de près de 3,4 milliards de francs suisses en 2019. Cet accord fait suite à la décision de Nestlé de procéder à une revue stratégique de certaines parties de la division eau en Amérique du Nord.



