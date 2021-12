Nestlé : Cession d'un bloc d'actions L'Oréal

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce que son conseil d'administration a approuvé une opération stratégique consistant en un rachat par le groupe, dans le cadre de son programme de rachat d'actions, de 22,26 millions de ses propres actions, soit 4% de son capital, à Nestlé.



Le prix unitaire de l'action L'Oréal retenu pour cette opération, qui devrait être finalisée dans les prochains jours, est fixé à 400 euros, soit une décote de 5,8% par rapport au cours de clôture du 7 décembre et un prix total payé à Nestlé de 8,9 milliards d'euros.



Les actions rachetées seront annulées au plus tard le 29 août 2022. La participation de Nestlé au capital de L'Oréal sera alors réduite de 23,3% à 20,1% et l'ensemble des autres actionnaires bénéficieront d'un effet relutif dans les mêmes proportions.



