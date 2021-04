Nestlé : Acquisition de marques de The Bountiful Company

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce un accord avec KKR par lequel il va acquérir certaines des marques principales de The Bountiful Company, moyennant 5,75 milliards de dollars, lui permettant d'étendre son portefeuille de produits de santé et de nutrition.



La transaction comprend les marques à forte croissance Nature's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex et Puritan's Pride, ainsi que les activités de marque privée américaine de la société. Ces marques seront intégrées à Nestlé Health Science.



Le géant agroalimentaire helvétique précise que cette transaction devrait être conclue au second semestre 2021, après la réalisation des conditions de clôture habituelles, y compris l'autorisation réglementaire.



