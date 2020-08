Nestlé : Accord pour acquérir Aimmune Therapeutics

(CercleFinance.com) - Nestlé et Aimmune Therapeutics annoncent un accord définitif par lequel Nestlé Health Science ferait l'acquisition de cette société biopharmaceutique développant et commercialisant des traitements pour allergies alimentaires potentiellement mortelles.



'Le Palforzia d'Aimmune est le premier et seul traitement approuvé par la FDA pour aider à réduire la fréquence et la sévérité de réactions allergiques aux cacahouètes, y compris l'anaphylaxie, chez les enfants âgés de quatre à 17 ans', souligne le groupe suisse.



Nestlé va lancer une offre sur les actions Aimmune qu'il ne détient pas encore, à un prix de 34,50 dollars par action, représentant une valeur d'entreprise totale d'environ 2,6 milliards de dollars. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020.



