Nestlé : A signé le Pacte européen sur les plastiques

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé aujourd'hui la signature du Pacte européen sur les plastiques. Cela contribuera à rendre 100% de ses emballages recyclables ou réutilisables et à réduire son utilisation de plastiques vierges d'un tiers d'ici 2025.



Le Pacte est un effort conjoint de grandes entreprises, d'ONG et de gouvernements qui se sont mis d'accord sur des objectifs communs d'ici 2025.



Ces objectifs européens portent sur la réduction des produits et emballages en plastique vierge d'au moins 20%, l'augmentation d'au moins 25% la capacité de collecte et de recyclage des emballages plastiques en Europe et la stimulation de l'utilisation de plastiques recyclés dans les emballages d'au moins 30%.



' Le défi pour Nestlé, et l'industrie alimentaire dans son ensemble, est qu'il est actuellement moins cher de produire des emballages à partir de plastiques vierges que d'utiliser des plastiques recyclés de qualité alimentaire. Pour y remédier, Nestlé a récemment annoncé un investissement de plus de 1,5 milliard de francs pour créer un marché pour les plastiques recyclés de qualité alimentaire ' indique Nestlé.



' De plus, il a lancé un fonds d'emballage durable de 250 millions de francs, axé sur les start-ups développant l'innovation en matière d'emballage ' rajoute le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer