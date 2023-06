Neste : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Neste grimpe de près de 4% sur l'OMX, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'conserver' à 'achat' sur le titre du raffineur finlandais, et ce malgré un objectif de cours abaissé à 46 euros contre 50 euros précédemment.



Après un examen détaillé de ses perspectives en termes d'offre et de demande en diesel renouvelable et en SAF (carburant d'aviation durable), le broker se déclare positif sur le dossier Neste, dans le résumé de sa note de recherche.



