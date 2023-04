Néovacs : Une avancée dans le traitement du lupus en Chine

(CercleFinance.com) - Néovacs a annoncé jeudi avoir franchi une nouvelle étape dans le cadre de son partenariat stratégique signé avec l'américain Biosense Global dans le traitement du lupus.



Le groupe basé dans le New Jersey a en effet reçu un retour positif et un feu vert de la part de l'autorité sanitaire chinoise, la NMPA, en vue de la soumission d'un dossier d'enregistrement.



Biosense est donc entré dans une nouvelle phase avec la préparation de la demande de mise sur le marché, ce qui l'a conduit à engager une recherche de partenaires afin de soutenir financièrement les prochaines étapes de son développement.



Pour rappel, il y a tout juste un an, Néovacs et Biosense signaient un accord de partenariat portant sur le transfert de technologie du produit IFNα Kinoïde dans le traitement du lupus.



Cet accord présenté comme 'gagnant-gagnant' assure la poursuite du programme IFNα Kinoïde dans le lupus sur la base des résultats de la phase IIb réalisée par Néovacs.



L'accord prévoit une reprise des essais cliniques en Chine, entièrement pris en charge par Biosense Global, tout en offrant à Néovacs une nouvelle perspective de valorisation d'un actif stratégique sans aucun coût.



Après avoir bondi en début de séance, l'action Néovacs était stable jeudi à la Bourse de Paris à l'approche de la mi-séance.



