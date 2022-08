Néovacs : Quitte le plan de redressement avec 8 ans d'avance

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce la clôture avec 8 ans d'avance sur le calendrier fixé par le Tribunal de Commerce de Paris du plan de redressement mis en place en mai 2020.



Cette décision exceptionnelle a été prise par le Tribunal de Commerce de Paris après le parfait paiement par Néovacs de l'intégralité des échéances arrêtées dans le cadre du plan de redressement.



Néovacs rappelle qu'aux termes du jugement de reprise de la société par HBR Investment Group, le passif déclaré était d'environ 20,4 ME. Après un accord avec des créanciers, le passif restant à apurer était de près de 3,3 ME. Ce dernier montant a été réglé par anticipation par Néovacs, permettant ainsi la sortie de plan.



Pour Hugo Brugière, p.d.-g. de Néovacs, 'c'est une page qui se tourne' pour la société. 'Nous laissons derrière nous les errements du passé qui avaient conduit la société à se déclarer en cessation des paiements et d'envisager une liquidation pure et simple', conclut-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.