Néovacs : Levée de fonds de 1 ME via une tranche d'OCEANE-BSA

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce une levée de fonds de 1 ME par le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 000 000 E, souscrites par European High Growth Opportunities Securitization Fund.



Néovacs précise que le produit net de cette opération (soit 960 000 E) sera destiné pour moitié à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et pour l'autre à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).



À ce jour, le tirage de 16 tranches d'OCEANE-BSA et de 4 tranches de frais d'engagement a permis de lever 15,4 ME, a donné lieu à la création de 13 982 196 311 actions nouvelles.



