Néovacs : Des avancées dans le dossier Pharnext

Néovacs a annoncé hier soir avoir obtenu certaines avancées dans le cadre de l'accord de financement et d'accompagnement stratégique conclu avec la société biopharmaceutique Pharnext.



Les deux entreprises ont ainsi convenu de mettre en place une fiducie-gestion visant à gérer les valeurs mobilières de Pharnext émises, ainsi que les droits et obligations de Néovacs, au titre de l'accord de financement signé au mois de septembre.



Pour mémoire, Néovacs a accordé à Pharnext un financement de 21,1 millions d'euros qui pourrait lui permettre, à terme, de devenir un actionnaire de référence de Pharnext en cas de succès de la phase III du candidat-médicament dans la maladie de Charcot.



A ce titre, Néovacs a souscrit à la deuxième tranche d'obligations simples émises par Pharnext pour un montant net de 2,5 millions d'euros.



Selon les résultats semestriels de la société, Néovacs disposait au 30 juin dernier d'une trésorerie de 33 millions d'euros, contre 33,1 millions à fin 2021.



