Navistar : Volkswagen devrait relancer son offre de rachat

(CercleFinance.com) - Volkswagen, maison mère de Traton, souhaiterait relancer son projet d'acquisition sur Navistar International selon Bloomberg. Le groupe avait proposé en janvier dernier de payer 35 $ par action pour le rachat du groupe américain. Cela représente un total de 2,9 Mds$ en cash. Volkswagen détient actuellement près de 17% de Navistar.



Navistar avait signé en 2016 un accord de partenariat avec le géant automobile allemand Volkswagen, qui a réalisé un investissement dans le constructeur américain de camions pour prendre une participation de 16,6% à son capital.



L'Américain avait procédé à une émission de nouvelles actions réservée à Volkswagen Truck & Bus, à un prix de 15,76 dollars par action Navistar, soit un montant total d'environ 256 millions de dollars.



Le groupe allemand est représenté au conseil d'administration de Navistar et est l'un de ses plus importants partenaires technologiques.



Ce partenariat se concentre principalement sur des systèmes de propulsion communs, mais permet aussi une collaboration dans d'autres aspects du développement de futurs véhicules commerciaux.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.