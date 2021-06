Navistar : Retour aux bénéfices au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Le constructeur de poids-lourds Navistar publie un BPA des opérations poursuivies de 1,63 dollar au titre de son deuxième trimestre comptable, contre une perte de 0,38 dollar par action un an auparavant.



Son EBITDA ajusté a pratiquement doublé pour atteindre 198 millions de dollars, soit une marge de 9,2% pour des revenus de 2,16 milliards, en croissance de plus de 12% en comparaison annuelle.



Navistar indique avoir accru ses taux de production sur tous ses sites d'assemblage de véhicules, à un rythme toutefois moins rapide de prévu en raison des contraintes logistiques, et être en bonne voie pour réaliser sa fusion avec Traton vers la mi-2021.



