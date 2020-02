Nacon : Lancement de l'introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Nacon annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris, sous la forme d'une offre à prix ouvert et d'un placement global destiné aux investisseurs institutionnels.



La société d'accessoires de jeux vidéo précise que l'opération prévoit une augmentation de capital d'un montant d'environ 88,4 millions d'euros pouvant être porté à 107 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



La fourchette indicative de prix de l'offre à prix ouvert va de 4,90 à 5,80 euros, et la période de souscription se déroulera du 20 février au 4 mars 2020 pour l'offre à prix ouvert et jusqu'au 5 mars pour le placement global.



