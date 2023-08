Mutares : L'EU valide l'acquisition de Walor International

(CercleFinance.com) - La Commission Européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de Walor International S.A.S., basée en France, par Mutares SE & Co. KGaA, basée en Allemagne.



Walorest active dans la production et la fourniture de composants et d'accessoires automobiles, notamment des moteurs et des systèmes de direction, ainsi que des composants pour le secteur de l'énergie.



Mutaresest un fonds d'investissement actif dans l'acquisition de sociétés de grande et de moyenne taille actives dans différents secteurs d'activité.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.





