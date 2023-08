M&S : Le bénéfice annuel attendu en hausse, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Marks and Spencer a annoncé mardi qu'il prévoyait une hausse de son bénéfice annuel, à la faveur non seulement de l'évolution favorable de son plan de redressement, mais aussi grâce à des gains de parts de marché qui s'opèrent sur un large front.



Le distributeur britannique indique avoir vu ses ventes alimentaires à périmètre comparable augmenter de plus de 11% sur les 19 premières semaines de son exercice décalé, un rythme largement supérieur aux attentes des analystes de RBC (+8%).



Le groupe justifie la vigueur de son activité par les baisses de prix qu'il a consenties sur plus de 80 produits jugés essentiels (oeufs, lait, viande, pain, pâtes, légumes, ...).



Les ventes hors alimentaire de ses magasins ouverts depuis au moins un an ont quant à elles progressé de 6% sur les 19 semaines closes au 12 août, une performance là encore supérieure aux prévisions établies par RBC (+3,5%).



M&S souligne par ailleurs que sa marge opérationnelle est restée 'robuste', en dépit des incertitudes 'considérables' qui entourent les perspectives économiques du moment.



D'après le groupe, il existe en effet un risque de voir les consommateurs réduire leurs dépenses au cours des mois à venir.



Le détaillant s'attend pour autant à ce que son bénéfice annuel progresse sur l'exercice en cours et à ce que ses résultats semestriels montrent une 'amélioration significative' par rapport aux précédentes estimations.



Ses comptes au titre du premier semestre clos le 30 septembre prochain seront publiés le 8 novembre.



Coté à la Bourse de Londres, son titre bondissait de 8,6% mardi dans les premiers échanges suite à ce point d'activité encourageant.



