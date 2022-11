MRM : Altarea dépasse les 15%

(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Altarea a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 novembre, les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de MRM et détenir 16,42% du capital et des droits de vote de cette société foncière.



Ce franchissement de seuils résulte de l'augmentation de capital de MRM réservée à Altarea par voie d'apport en nature de l'intégralité des actions que détenait cette dernière dans les sociétés Retail Flins SAS et Retail Ollioules SAS.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.