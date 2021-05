Motorola : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Motorola Solutions a relevé jeudi soir ses objectifs annuels, visant désormais un BPA ajusté entre 8,70 et 8,80 dollars, ainsi qu'une croissance des revenus entre 8 et 9%, au lieu de fourchettes cibles précédentes de 8,50-8,62 dollars et 7,25-8%.



Le groupe a dévoilé un BPA ajusté en hausse de 26% à 1,87 dollar au titre du premier trimestre 2021, dépassant l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 2,2 points à 23,2%.



L'équipementier télécoms a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7% à 1,77 milliard de dollars, avec des croissances de 2% dans le segment produits et intégration de systèmes et de 15% dans le segment services et logiciels.



