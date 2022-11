Motorola : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Fort d'un carnet de commandes record de 13,5 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an, Motorola a relevé jeudi soir ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA non ajusté entre 10,17 et 10,22 dollars, ainsi qu'une croissance des revenus entre 9,25% et 9,5%.



Le groupe a publié un BPA non-GAAP de trois dollars au titre du troisième trimestre 2022, en hausse de 28% par rapport à il y a un an, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 2,2 points à 28,5%.



En croissance de 13% à 2,37 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de l'équipementier télécoms a atteint des niveaux records dans ses deux segments intégration produits et systèmes (+15%) et logiciels et services (+8%).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.