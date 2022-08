Motorola : Objectifs relevés pour 2022

(CercleFinance.com) - Motorola Solutions a relevé jeudi soir ses objectifs annuels, s'attendant désormais à une croissance des revenus d'environ 8% (et non plus d'environ 7%) et à un BPA ajusté compris entre 10,03 et 10,13 dollars (et non plus entre 9,80 et 9,95 dollars).



'Notre carnet de commandes record au deuxième trimestre (+9% à 13,4 milliards de dollars) et notre solide exécution opérationnelle continuent d'alimenter nos attentes accrues pour l'ensemble de l'année', explique le CEO Greg Brown.



Sur son deuxième trimestre, l'équipementier télécoms a engrangé un BPA ajusté stable à 2,07 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée en retrait de 1,2 point à 23,2% et des revenus en croissance de 9% à 2,14 milliards.



