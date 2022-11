Mosaic : Hausse de 75% de l'EBITDA ajusté au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Mosaic a publié lundi soir, au titre de son troisième trimestre, un BPA de 2,42 dollars et un EBITDA ajusté de 1,7 milliard de dollars, à comparer à 969 millions un an auparavant, pour des revenus en croissance de 56% à 5,3 milliards.



Le fournisseur d'engrais précise que si l'EBITDA opérationnel des phosphates a pratiquement stagné, celui des potasses a plus que triplé, soutenu à la fois par la progression des volumes vendus et une hausse sensible des prix de vente.



'Les perturbations subies par l'agriculture ukrainienne, couplées à des conditions difficiles dans des régions comme les Amériques, l'Europe et la Chine, se sont traduites par une production agricole plus basse', note le groupe.



