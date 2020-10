Morgan Stanley : Rachète le gestionnaire d'actifs Eaton Vance

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé l'acquisition du gestionnaire d'actifs américain Eaton Vance pour renforcer sa banque d'investissement et sa franchise de titres institutionnels.



Le groupe a déclaré avoir conclu un accord définitif sur la base d'un montant d'environ 7 milliards de dollars.



Eaton Vance a été créée en 1924 et propose une gestion active, un investissement responsable et un gestion des portefeuilles spécifiques aux clients.



Avec l'ajout d'Eaton Vance, Morgan Stanley supervisera désormais 4,4 milliards de dollars d'actifs clients et d'actifs sous gestion dans ses unités de gestion de patrimoine et de gestion de placements.



L'acquisition devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021.



