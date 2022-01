Morgan Stanley : Profit trimestriel un peu meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel légèrement meilleur que prévu, essentiellement porté par la croissance de ses activités dans la gestion de fortune et la gestion d'investissements.



Le bénéfice net part de la firme américaine a atteint 3,7 millions de dollars sur le quatrième trimestre, soit 2,01 dollars par action, contre 3,4 milliards de dollars un an auparavant.



Cette performance dépasse ainsi d'un petit cent le consensus, qui s'était établi à deux dollars tout juste.



La banque new-yorkaise indique que ses revenus trimestriels ont progressé pour atteindre à 14,5 milliards de dollars, contre 13,6 milliards un an plus tôt, dont une croissance de 10% dans la gestion de fortune à 6,3 milliards de dollars, soit une marge bénéficiaire de 22,6%.



Le revenu de la branche de gestion d'actifs a, lui, bondi de 59% pour s'établir à 1,8 milliard de dollars, sous l'impulsion de l'acquisition d'Eaton Vance, désormais finalisée.



Cité dans le communiqué, James P. Gorman, le PDG, évoque une année 2021 'exceptionnelle' marquée notamment par la réalisation de revenus annuels records de 60 milliards de dollars.



L'action gagnait 1,4% avant l'ouverture de Wall Street.



