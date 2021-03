Morgan Stanley : Nouveau directeur général pour la France

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley annonce la nomination d'Emmanuel Goldstein, responsable de la practice transports & infrastructures pour la région EMEA, au poste de patron de pays et directeur général de Morgan Stanley France, avec effet immédiat.



Dans ce rôle, Emmanuel Goldstein rapportera à la responsable EMEA Clare Woodman et dirigera l'équipe de direction française dans le cadre de la poursuite du développement du bureau parisien. Il a 20 ans d'ancienneté au sein de la banque d'affaires américaine.



