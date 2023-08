Morgan Stanley : L'UE valide l'achat de Valoriza par MSI

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de la société espagnole Valoriza Servicios Medioambientales, par Morgan Stanley Infrastructure ('MSI').



Valoriza collecte, traite, recycle et gère les déchets, y compris les débris de construction et de démolition, et produit de l'électricité et du gaz grâce à ces activités. Elle est également active, entre autres, dans le nettoyage des rues urbaines, la gestion du mobilier urbain et l'entretien des chaussées en Espagne, en Australie et en Colombie.



MSI, une filiale de Morgan Stanley des États-Unis, investit dans des actifs d'infrastructure.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que les activités des entreprises ne se chevauchent pas et ne sont pas liées verticalement.



