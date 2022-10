Morgan Stanley : Jefferies reste à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 97 dollars sur Morgan Stanley, pensant que sa franchise de gestion de fortune 'peut continuer à croître à un rythme de pointe au cours des prochaines années'.



'L'augmentation des contributions de la gestion de fortune et la gestion d'investissements devraient se traduire par une valorisation plus élevée au fil du temps', poursuit le broker, s'attendant à ce que ces divisions représentent environ 61% de revenus en 2024.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.