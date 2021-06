Morgan Stanley : Doublement du dividende et rachats d'actions

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé hier soir qu'il allait à la fois doubler le montant de son dividende et lancer un nouveau programme de rachat d'actions susceptible d'atteindre 12 milliards de dollars.



La banque d'affaires américaine a indiqué lundi qu'elle allait verser à ses actionnaires un dividende trimestriel de 70 cents l'action, contre 35 cents jusqu'ici, à compter du troisième trimestre.



Son programme de rachat de titres, qui doit s'échelonner sur une durée de 12 mois, se clôturera lui fin juin 2022.



Dans un communiqué, le PDG du groupe - James P. Gorman - explique que Morgan Stanley a accumulé un capital excédentaire 'significatif' au cours des dernières années et que l'établissement dispose désormais d'une marge de fonds propres ('capital buffer') parmi les plus confortables du secteur.



Ces annonces étaient très bien accueillies en Bourse, l'action de la banque d'investissement grimpant de 3,6% à New York alors que l'indice des valeurs financières du S&P 500 ne prend que 0,1%.



La hausse de titre depuis le début de l'année se trouve ainsi portée à 28%, contre une progression de 14% pour le S&P.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.