Morgan Stanley : Déception dans la banque d'investissement

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, grâce à la vigueur de ses activités de gestion de fortune, mais prévenu que sa division de banque d'investissement restait 'freinée' par l'environnement économique actuel.



Le bénéfice net part du groupe bancaire américain a reculé à 2,98 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre 3,66 milliards un an auparavant.



Son bénéfice par action après dilution s'est établi à 1,70 dollar contre 2,02 dollars un an plus tôt, un chiffre supérieur aux prévisions des analystes attendaient en moyenne 1,625 dollar.



Le produit net bancaire trimestriel s'est replié à 14,5 milliards de dollars contre 14,8 milliards un an auparavant, alors que le consensus visait 13,9 milliards.



Le revenu tiré de la gestion de fortune a bondi à 6,6 milliards de dollars, contre 5,9 milliards de dollars, à la faveur de l'arrivée de 110 milliards de dollars de nouveaux actifs sous gestion durant le trimestre.



Mais celui tiré de la banque d'investissement a baissé à 1,2 milliard de dollars, après 1,6 milliards de dollars un an plus tôt, en raison d'un manque de fusions-acquisitions (M&A) et d'introductions en Bourse (IPO).



Dans des échanges d'avant-Bourse, le titre Morgan Stanley lâchait 2,9% mercredi matin suite à ces annonces.



