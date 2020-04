Morgan Stanley : Consensus manqué au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley publie un bénéfice net en baisse de 29% à 1,7 milliard de dollars au titre du premier trimestre 2020, soit un BPA de 1,01 dollar, manquant ainsi de près de 20 cents l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus de la banque d'affaires ont reculé de 8% à 9,5 milliards, avec des reculs dans chacune de ses trois divisions 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché), gestion de fortune et gestion d'investissement.



'Sur les deux derniers mois, nous avons été témoins de davantage de volatilité, d'incertitudes et d'anxiété sur les marchés, du fait du Covid-19 dévastateur qu'à aucun moment depuis la crise financière', souligne le PDG James Gorman.



