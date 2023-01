Morgan Stanley : Chute de 40% du bénéfice net trimestriel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley publie un bénéfice net part du groupe en chute de près de 40% à 2,24 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2022, soit un BPA de 1,26 dollar, pour des revenus en contraction de 12% à un peu plus de 12,7 milliards.



La banque d'affaires précise que l'augmentation de ses revenus en gestion de fortune n'a pu compenser les baisses observées pour ses divisions 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché) et gestion d'investissement.



'Nous avons réalisé des résultats de quatrième trimestre solides dans un environnement de marché difficile', juge cependant James P Gorman, le PDG de l'établissement new-yorkais, qui met en avant un ROTCE de 16% sur l'ensemble de l'exercice écoulé.



