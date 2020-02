Morgan Stanley : Acquisition d'E*Trade Financial

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley fait part d'un accord définitif pour l'acquisition d'E*Trade Financial, société de services financiers spécialisée dans le courtage en ligne, dans une transaction intégralement en actions valorisée environ 13 milliards de dollars.



Selon les termes convenus, les actionnaires d'E*Trade recevront 1,0432 action de la banque d'affaires new-yorkaise, représentant un montant de 58,74 dollars sur la base du cours de clôture de l'action Morgan Stanley de la veille.



L'acquisition, dont Morgan Stanley attend des synergies significatives et un renforcement dans la gestion de fortune, est soumise aux conditions usuelles, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée au dernier trimestre 2020.



