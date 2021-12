Moody's : Nomination de Julia Haake chez ESG Solutions

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé aujourd'hui la nomination de Julia Haake au poste de directrice générale de la stratégie de marché au groupe Moody's ESG Solutions.



Dans cette fonction nouvellement créé, Julia Haake sera responsable de l'élaboration et de l'articulation de la stratégie de développement durable et ESG de Moody's. Elle relèvera d'Andrea Blackman, responsable mondiale des solutions ESG de Moody's.



' Notre suite complète de solutions aide les organisations à atteindre une croissance durable en fournissant des données et des informations ESG fiables pour mieux éclairer la planification stratégique, les décisions d'investissement et l'analyse des risques ', a déclaré Andrea Blackman.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.