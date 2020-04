Moody's : Au-dessus des attentes au T1 2020

(CercleFinance.com) - Le groupe américain Moody's indique ce jeudi que son bénéfice par action, pour le premier trimestre 2020, s'affiche à 2,57 dollars, en hausse de +33% en un an.



De même, le BPA ajusté est bien orienté: à 2,73 dollars, il augmente de +32%. C'est 60 cents de plus que ce qu'attendait le consensus.



Les revenus ne sont pas en reste : avec une hausse de +13% par rapport au premier trimestre 2019, ils s'affichent à 1,3 milliards de dollars.



