Moody's : Acquisitions de PassFort et de kompany

(CercleFinance.com) - Moody's Corporation a annoncé l'acquisition de PassFort et la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition de 360kompany (kompany), deux fournisseurs européens de solutions technologiques d'intégration et de connaissance du client (KYC).



Les acquisitions complètent la technologie, les données et les capacités analytiques de Moody's, et améliorent ses solutions client de pointe pour le KYC, la lutte contre le blanchiment d'argent, la conformité et le risque de contrepartie.



' PassFort et kompany sont des innovateurs dans le domaine de la conformité et de la réglementation, et leurs technologies mettront à niveau et accéléreront les processus d'intégration et de surveillance de nos clients. ' a déclaré Keith Berry, directeur général de l'unité commerciale KYC de Moody's.



