Mondelez : Vers l'acquisition de Give & Go

(CercleFinance.com) - Mondelez International annonce avoir conclu un accord pour acquérir un 'intérêt majoritaire significatif' dans Give & Go, fournisseur de pâtisseries nord-américain détenant les marques 'two-bite' et 'Create-A-Treat'.



Le groupe agroalimentaire souligne que cette société, qui a connu ces dernières années une croissance attractive avec environ 500 millions de dollars de revenus en 2019, viendra compléter son portefeuille qui comprend Tate's Bake Shop et Perfect Snacks.



La transaction, dont les termes financiers ne sont pas divulgués, reste soumise aux conditions usuelles et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2020. L'équipe de direction actuelle conservera une participation minoritaire.



