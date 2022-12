Mondelez : Une dirigeante de Pernod Ricard rejoint le conseil

(CercleFinance.com) - Mondelez International a annoncé mardi soir la nomination d'Ann Mukherjee, la PDG de Pernod Ricard Amérique du Nord, au conseil d'administration du groupe agroalimentaire américain, à compter du 1er janvier 2023.



'Son expertise en matière de connaissances des consommateurs, d'exécution commerciale et d'innovation de marque fournira une perspective importante à notre conseil d'administration et à notre équipe', commente le PDG Dirk Van de Put.



Avant de rejoindre le groupe français de vins et spiritueux en décembre 2019, Ann Mukherjee a occupé les postes de direction chez PepsiCo, puis chez SC Johnson & Son, un fabricant multinational de produits de consommation.



