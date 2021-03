Mondelez : Une acquisition en Australie

(CercleFinance.com) - Mondelez International a annoncé mardi qu'il allait faire l'acquisition de Gourmet Food Holdings, un fabricant australien de crackers et de biscuits, sans dévoiler le montant de la transaction.



La multinationale de l'alimentation explique que l'acquisition des marques de Gourmet Food - qui incluent notamment les crackers OB finest et les pains croquants Crispbic - va lui permettre de renforcer son positionnement en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il commercialise déjà les biscuits Oreo ainsi que les produits pour petit déjeuner belVita.



'Fortes de leur positionnement sur le premium et le bien-être, deux segments en pleine croissance, de leur solide relation client et de leur fabrication locale, ces marques vont constituer un complément parfait à notre portefeuille local', s'est-il félicité.



A noter que le périmètre de l'opération inclut les activités de produits de la mer transformés de Gourmet Food, y compris la marque Ocean Blue. L'acquisition devrait être finalisée le mois prochain.



