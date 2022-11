Mondelez : Relèvement des perspectives annuelles

(CercleFinance.com) - Mondelez a relevé mardi soir ses perspectives 2022 de croissance organique de revenus à 10% ou plus (et non plus 8% ou plus) et celles de croissance de son BPA ajusté à changes constants à 10% ou plus (et non plus le milieu ou le haut de la plage à un chiffre).



Au titre du troisième trimestre, le groupe agroalimentaire -détenteur par exemple des marques Milka, LU et Cadbury- a publié un BPA ajusté de 0,74 dollar, en hausse de 15,7% à changes constants, malgré une marge d'exploitation ajustée en repli de 1,1 point à 16,1%.



A 7,76 milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 8,1%, grâce à une croissance organique de 12,1% (tirée essentiellement par des hausses de prix) ainsi qu'aux acquisitions de Clif Bar et de Chipita, partiellement compensées par des variations de change négatives.



