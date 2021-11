Mondelez : Objectif de croissance rehaussé pour 2021

(CercleFinance.com) - Mondelez a relevé mardi soir sa prévision de croissance organique des ventes pour 2021, à environ 4,5%, tout en confirmant celles d'une hausse du BPA ajusté à changes constants 'dans le haut de la plage à un chiffre' et d'un FCF d'au moins trois milliards de dollars.



Le groupe agroalimentaire a dévoilé un BPA ajusté en croissance de 9,4% à taux de changes constants au titre du troisième trimestre 2021, à 71 cents, pour une marge opérationnelle ajustée en retrait de 30 points de base à 17,2%.



L'exploitant -entre autres- des marques Cadbury, LU, Oreo et Milka, a vu ses revenus s'accroitre de 7,8% à 7,18 milliards de dollars. En organique, ces derniers se sont accrus de 5,5% avec des effets volumes-mix de 2,4 points et prix de 3,1 points.



