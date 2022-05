Mondelez : Objectif de croissance à long terme relevé

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Mondelēz International fait part d'un relèvement de son algorithme à long terme à une croissance organique de 3 à 5% du chiffre d'affaires net, par rapport à une prévision précédente de 'plus de 3%'.



Le groupe, détenteur de marques comme Lu, Milka ou Oreo, continue de s'attendre à une croissance du BPA ajusté à taux de change constant 'dans le haut de la plage à un chiffre' et à une augmentation progressive des FCF de plus de trois milliards de dollars à long terme.



Mondelēz indique remodeler son portefeuille, avec une vision à générer 90% de ses revenus dans le chocolat et les biscuits, Il a l'intention de céder ses activités de gommes à mâcher sur les marchés développés, ainsi que ses pastilles contre la toux Halls.



