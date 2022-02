Mondelez : Nomination pour l'Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Mondelēz International a annoncé jeudi soir que Gustavo Valle, son vice-président exécutif pour l'Amérique Latine, a été nommé vice-président exécutif et président pour l'Amérique du Nord, à compter du 1er mars.



Dans son nouveau rôle, il sera responsable de la direction des activités de 8,3 milliards de dollars aux États-Unis et au Canada, qui comprennent des marques telles que les biscuits Oreo et belVita, les crackers Triscuit et Ritz, le chewing-gum Trident et les bonbons Sour Patch Kids.



Avant de prendre en janvier 2020 les rênes du groupe agroalimentaire en Amérique Latine, où il a mené avec succès la croissance significative des activités, Gustavo Valle a travaillé chez Danone, dans sa catégorie des produits laitiers.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.