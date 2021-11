Mondelez : Investissement dans le CCOF

(CercleFinance.com) - Mondelez International annonce rejoindre le Circulate Capital Ocean Fund (CCOF), avec un investissement soutenant des solutions commerciales évolutives pour aider à développer une infrastructure pour la collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques.



Cet investissement vise à mettre davantage l'accent sur la collecte physique de films flexibles -des plastiques légers et multicouches utilisés par l'industrie du snacking- qui ont toujours été plus difficiles à collecter, trier, recycler et finalement réutiliser.



Soutenu par certaines des plus grandes entreprises mondiales de biens de consommation emballés, le fonds d'investissement CCOF finance des start-ups et PME de gestion des déchets, de recyclage et d'économie circulaire en Inde et en Asie du Sud-Est.



