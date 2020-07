Mondelez : Hausse de 11% du dividende avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats de deuxième trimestre mardi soir, Mondelez International a fait part d'une hausse de 11% de son dividende trimestriel, à 0,315 dollar par action de classe A, dividende qui sera mis en paiement en octobre.



Sur le trimestre écoulé, le groupe agroalimentaire (Cadbury, Lu, Milka...) a engrangé un BPA ajusté de 63 cents, en hausse de 16,1% à taux de changes constants, pour une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,8 point à 15,9%.



A un peu plus de 5,9 milliards de dollars, ses revenus ont diminué de 2,5%, la croissance de 5,4% sur les marchés développés n'ayant pu compenser une contraction de 15,6% sur les marchés émergents. En organique, ils ont cependant progressé de 0,7%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende