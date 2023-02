Mondelez : Hausse de 10% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Mondelez a publié mardi soir un BPA ajusté de 0,73 dollar, en hausse de 9,9% à changes constants, malgré une marge d'exploitation ajustée en repli de 0,3 point à 15% avec l'inflation des coûts entrants et un effet mix défavorable.



A 8,69 milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 13,5%, grâce à une croissance organique de 15,4% tirée à la fois par les volumes et les prix, ainsi qu'à des acquisitions, partiellement compensées par des variations de change négatives.



Mondelez vise pour 2023 une hausse de son BPA ajusté à changes constants dans le haut de la plage à un chiffre et une croissance organique des revenus entre 5 et 7%, après des performances respectives de 11,9% et de 12,3% en 2022.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.