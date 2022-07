Mondelez : Dividende relevé avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - Mondelez International a indiqué mardi soir relever son dividende trimestriel de 10% à 0,385 dollar par action, ainsi que sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2022, l'attendant désormais à 8% ou plus.



Le groupe agroalimentaire, détenteur entre autres des marques Oreo, LU, Milka et Cadbury, continue toutefois d'anticiper pour l'ensemble de l'année une croissance de son BPA ajusté à taux de change constant 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre'.



Au deuxième trimestre, Mondelez a engrangé un BPA ajusté de 0,67 dollar, en hausse de 9,1% à changes constants, pour un chiffre d'affaires en progression de 9,5% à 7,27 milliards, porté par une croissance organique de 13,1% soutenue à la fois par les prix et les volumes.



