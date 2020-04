Mondelez : BPA supérieur aux attentes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Mondelez International a dévoilé un BPA ajusté en croissance de 10,8% à taux de changes constants au titre du premier trimestre 2020, pour atteindre 69 cents, dépassant de trois cents l'estimation moyenne des analystes.



La marge opérationnelle ajustée s'est tassée de 0,3 point à 16,5%, pour des revenus en hausse de 2,6% à 6,71 milliards de dollars. En organique, ils se sont toutefois accrus de 6,4% avec des effets volumes-mix de 4,6 points et prix de 1,8 point.



Si 'ses fondamentaux et sa stratégie à long terme demeurent intacts', le groupe agroalimentaire (Cadbury, Lu, Milka...) indique retirer ses objectifs pour 2020 en raison de l'incertitude autour de l'impact du Covid-19 sur ses résultats.



