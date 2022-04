Mondelez : Acquisition des confiseries Ricolino au Mexique

(CercleFinance.com) - Mondelez International a annoncé lundi qu'il allait faire l'acquisition de l'activité de confiserie du groupe de boulangerie et de pâtisserie Grupo Bimbo pour un montant d'environ 1,3 milliard de dollars, une opération qui va lui permettre de doubler sa taille au Mexique.



Avec environ 6000 employés et quatre sites de fabrication, le périmètre en question - connu sous l'appellation Ricolino - distribue des sucettes, des marshmallows, des chocolates et des bonbons sous des marques comme Vero, La Corona et Coronado.



Son chiffre d'affaires annuel avoisine les 500 millions de dollars.



Dans un communiqué, Mondelez explique que la transaction va lui permettre d'accélérer sa croissance au Mexique, un marché qu'il considère comme hautement prioritaire.



La finalisation de l'acquisition est prévue dans la seconde moitié de l'année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.