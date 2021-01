Mondelez : Acquisition de Hu Products

(CercleFinance.com) - Mondelēz International annonce l'acquisition de Hu Master Holdings, maison-mère de Hu Products, une entreprise américaine en pleine croissance offrant des 'collations de haute qualité à base d'ingrédients simples'.



Fondée en 2012 en tant qu'entreprise familiale, la marque Hu est devenue un chef de file de la catégorie du chocolat haut de gamme aux États-Unis, et l'une des marques de confiserie à la croissance la plus rapide dans le canal naturel, selon le groupe agroalimentaire.



Mondelēz a réalisé un premier investissement minoritaire dans Hu en avril 2019 par l'intermédiaire de son pôle SnackFutures. L'acquisition à 100% a été conclue ce 4 janvier. Les modalités financières de l'opération ne sont pas divulguées.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.