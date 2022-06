Mondelez : Acquisition de Clif Bar & Company

(CercleFinance.com) - Mondelez International a annoncé lundi soir avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Clif Bar & Company, un fabricant de barres énergétiques bio, pour un montant d'au moins 2,9 milliards de dollars.



Le groupe américain précise que la transaction, qui doit s'accompagner de versements additionnels en fonction des performances réalisées par la marque, va lui permettre d'atteindre la taille critique du milliard de dollars de revenus annuels dans les barres sucrées.



L'acquisition - qui vient ajouter les marques Clif, Luna et Clif Kid à des produits tels que Perfect Snacks aux Etats-Unis et Grenade au Royaume-Uni - doit lui permettre de repositionner son portefeuille dans une optique de long terme.



Clif Bar & Company fabrique des barres au brownie au chocolat, à la noix de coco, au beurre de cacahuètes et à la crème de citron, entre autres.



Mondelez, qui prévoit de maintenir ses activités au sein du siège actuel d'Emeryville (Californie), s'attend à ce que l'opération soit finalisée au troisième trimestre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.